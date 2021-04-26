الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بتسجيل 346 حالة

تصدرت منطقة الرياض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة 364 حالة من إجمالي 958 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية في عدد الإصابات بالفيروس مسجلة 234 حالة، ثم المنطقة الشرقية 145 حالة، وعسير 47 حالة، والمدينة المنورة 37 حالة، والقصيم 29 حالة، وجازان 28 حالة، وتبوك 20 حالة، وحائل 19 حالة، والحدود الشمالية ونجران 10 حالات لكل منها، والجوف 8 حالات، والباحة 7 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 958 إصابة جدية بكورونا، وتعافي 1047 حالة، ووفاة 13 شخصا.

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