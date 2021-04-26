الصحة: 958 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1047 حالة ووفاة 13 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 413174 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 1047 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 396604 حالات.

كما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6913 حالة.

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