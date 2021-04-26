«مجلس الشورى» يوافق على نظام إدارة النفايات

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام إدارة النفايات، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها.

كما وافق مجلس الشورى، على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوت ديفوار.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ

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