بلدية العزيزية تُنفذ 113 جولة رقابية على المراكز التجارية

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولات ميدانية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ وذلك ضمن جهودها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، واستمرارًا للحملات التي تنفذها البلدية للحد من الممارسات العشوائية وإزالة الظواهر السلبية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت 113 جولة رقابية على المراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالبروتوكولات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، كما أزالت الفرق الرقابية 13 مبسطاً عشوائياً غير نظامي لبيع الشاي على الجمر واتُخذت الاجراءات اللازمة حيال المخالفين وفق الانظمة والتعليمات البلدية، إضافةً إلى ضبط مطعمين مخالفين يفتقران للاشتراطات الصحية وسوء في مستوى النظافة العامة؛ حيث جرى إغلاق المطعمين في الحال واتخاذ الاجراءات النظامية وفق الضوابط والأنظمة البلدية.

وأكّدت أمانة العاصمة المقدسة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين فيما يخدم الصالح العام والإبلاغ عن الملاحظات أو المخالفات البلدية عبر الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات 940.