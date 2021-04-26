الرئاسة اللبنانية تؤكد حرصها على متانة العلاقات مع السعودية

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، حرص بيروت على متانة العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامة الشعب السعودي.

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية، اليوم، تشديد مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها بعد أن حظرت السعودية استيراد المنتجات اللبنانية، وعزت ذلك إلى الزيادة في عمليات تهريب المخدرات.

وأكد عون، في بداية اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها، بحسب «رويترز».

ومن جانبه، أكد دياب أن الدولة اللبنانية واللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات.

وتابع: ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين.

وكانت السعودية قررت (الجمعة) منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من (الأحد)، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها. واتخذت السعودية القرار بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.