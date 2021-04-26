باستخدام الإبر الأسمنتية.. إنهاء معاناة مريضة من عدم القدرة على الحركة في نجران

نجحت الكوادر الطبية في مستشفى الملك خالد بنجران، في إنهاء معاناة مريضة من آلام في الظهر وعدم القدرة على الحركة بشكل تام.

وأوضحت صحة نجران –عبر تويتر- أن الفحوصات التي أُجريت للمريضة أثبتت وجود كسور في خمس فقرات في الظهر بسبب وجود هشاشة في العظام، وقد أُدخلت على إثرها لقسم الأشعة التداخلية، حيث نجح الأطباء في تثبيت الفقرات من خلال تقنية الأشعة التداخلية بإستخدام الإبر الأسمنتية.

وأشارت صحة نجران، إلى أن التجهيزات الطبية الحديثة والكوادر المؤهلة في مستشفى الملك خالد المستشفى المرجعي بالمنطقة، ساهمت -بتوفيق من الله- في إجراء مثل هذه العمليات التي تجنب المرضى للمشرط الجراحي وإجراءات أكثر تعقيدًا.

وأضافت ان المريضة تلقت الرعاية الصحية اللازمة وغادرت المستشفى بعد 3 أيام، وهي تتمتع بصحة جيدة، مع عودتها إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

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