توزيع ألف وجبة إفطار وسحور بالرياض والشرقية والطائف من الإداري الصحي

نفّذ نادي التطوع الإداري الصحي بالمملكة التابع لجمعية الإدارة الصحية، مبادرة إفطار صائم بتعاون مع منصة التطوع الصحي وبعدد من المواقع؛ وذلك بشراكة مع عدد من الشركات والمخابز والمطاعم.

وأوضح مدير فرع جمعية الادارة الصحية بالدمام مدير نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة ثامر بن عبدالله الدرعان، أن عدد المتطوعين الذين يعملون على تلك المبادرة شارك فيها أكثر من 150 متطوعًا ومتطوعة من منصة التطوع الصحي بالشرقية ونادي تطوع الإداري الصحي بجمعية الادارة الصحية وبلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها أكثر من 3000 وجبة إفطار ووجبة سحور من بداية شهر رمضان الكريم لعام 1442هـ.

وأضاف الدرعان أن هذه السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها تنفيذ مبادرة إفطار صائم للمتطوعين والمتطوعات والكادر الطبي والصحي الذين يعملون في عدة مواقع بالمنطقة الشرقية ومدينة الرياض ومدينة الطائف ينفذها المتطوعين أنفسهم ويتم احتساب ساعات تطوع لهم في كافة المناطق التي شاركوا فيها.

وأردف الدرعان أن المبادرة تحت إشراف نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة ونفّذت بهدف تفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات والمبادرات التي ‏من شأنها خدمة المجتمع بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، واستطرد نتقدم بخالص الشكر والعرفان لكافة الأبناء المتطوعين والمتطوعات والشكر موصول لجميع شركاء النجاح الذين شاركوا ودعموا المبادرة بتقديم الوجبات في المناطق التي شملتها المبادرة.

من جانبه، أوضح قائد المبادرة المتطوع محمد بن هاني بن عبدالله الغامدي أنه تم توزيع وجبات الإفطار على متطوعين مطار الملك فهد الدولي بالدمام وجسر الملك فهد والبرج الطبي بالدمام ومركز حي غرناطة والمديرية العامة للشؤون الصحية ومقر المتطوعين بفندق النوفتيل ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب وطوارئ البرج الطبي ومركز تأكد بواقع 1500 وجبة إفطار 1500 وجبة سحور من بداية الشهر الكريم شارك فيها أكثر من 150 متطوع ومتطوعة من نادي التطوع الإداري الصحي بالمملكة ومنصة التطوع الصحي.

واستطرد الغامدي قائلًا: «نتقدم بشكر لسعادة المشرف العام على هذه المبادرة ثامر الدرعان والشكر موصول لأخواتي وإخواني المتطوعين القائمين على المبادرة من كافة اللجان الميدانية للجنة علاقات المتطوعين والإعلام بالجمعية برئاسة خديجة الدليجان وفريق عملها ولكل من ساهم في نجاح هذه المبادرة ونسال الله الاخلاص في القول والعمل».