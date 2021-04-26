السعودية اليوم / العراق يسجل 6536 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

سجل العراق 6536 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15303 حالات, فيما تم تسجيل 7910 حالات شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 913211 حالة.

// انتهى //

16:42ت م

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بغداد 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسسجل العراق 6536 إصابة جديدة بفيروس كورونا , خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1037858 إصابةوأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15303 حالات, فيما تم تسجيل 7910 حالات شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 913211 حالة.// انتهى //16:42ت م0143

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