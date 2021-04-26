السعودية اليوم / جامعة طيبة توقع مذكرة تعاون مع مصنع للصناعات الدوائية



المدينة المنورة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

وقعت جامعة طيبة مذكرة تعاون مع مصنع رازي المدينة للصناعات الدوائية بالمدينة المنورة اليوم ، لتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات المشتركة , وتأهيل الشباب والشابات السعوديين لسوق العمل.

ومثل جامعة طيبة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني، فيما مثل مصنع رازي الرئيس التنفيذي للمصنع الدكتور محمد كرمان .

وأوضح معالي رئيس الجامعة ,أن التعاون لتفعيل العلاقة بين الجامعة والقطاع الخاص من أهداف الجامعة التي تسعى من خلالها لتمكين الشباب السعودي في قطاع التصنيع الدوائي , وعبر البرامج التدريبية والتأهيلية التي يقدمها المصنع , والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030 .

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16:38ت م

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