السعودية اليوم / شرطة منطقة الشرقية : القبض على ثلاثة مواطنين لإرتكابهم عدداً من الجرائم



الرياض 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم عدداً من الجرائم ، تمثلت بسرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء ، و مدرستين بمحافظة القطيف، حيث تُقدر قيمة المسروقات بمبلغ (650,000) ريال ، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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16:32ت م

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