السعودية اليوم / الأردن تسجل 2386 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

سجلت الأردن 2386 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 671127 حالة شفاء بعد تسجيل 2790

حالة إضافية، كما سجلت 45 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 8660 حالة.

// انتهى //

16:26ت م

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عمّان 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسسجلت الأردن 2386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 704540 إصابة.وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 671127 حالة شفاء بعد تسجيل 2790حالة إضافية، كما سجلت 45 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 8660 حالة.// انتهى //16:26ت م0134

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