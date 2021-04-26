السعودية اليوم / أمين الشرقية يستعرض خطة الأمانة لإجازة عيد الفطر السعيد



الدمام 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

ترأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم ـ عن بعد ـ اجتماع وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات لاستعراض خطة الأمانة في إجازة عيد الفطر السعيد.

كما استعرض الاجتماع خطة عمل تسوير الأراضي الفضاء، والإنفاق في الوكالات والإدارات العامة والبلديات إنجازات، وخطة معالجة التشوه البصري التي تضمنت إصلاح (109,420) متر مربع من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة (803,933) من الورود والأشجار، ومعالجة (124,085) متر من الأرصفة، ومعالجة (2,178) من واجهات المباني والمحلات، وإزالة (16,646) متر من الكتابات المشوهة، وإزالة (570,498) متر مكعب من مخلفات الردم، ومعالجة وضع (44,855) حاوية نظافة، وسحب (1016) سيارة متهالكة، وإزالة (3,727) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح (1361) محول كهرباء، وإزالة (1362) من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية، وإصلاح (1066) لوحة إرشادية، وإزالة (1783) لوحة دعائية مخالفة، وإزالة (1053) من المظلات والهناجر، ومعالجة وضع (1457) من البائعين الجائلين، وإصلاح (58,321) من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإصلاح وتأهيل (894,355) من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة (354) من العناصر المخالفة الغير مضمنة في رخصة البناء.

وأكد المهندس الجبير على تكثيف الأعمال الرقابية اليومية على كافة المراكز التجارية والأسواق ومنافذ البيع والمرافق العامة والوجهات البحرية والمتنزهات والساحات البلدية ومتابعة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية، والعمل بالتعليمات الصادرة، لمنع انتشار فيروس

//انتهى//

16:26ت م

0133



الدمام 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسترأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم ـ عن بعد ـ اجتماع وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات لاستعراض خطة الأمانة في إجازة عيد الفطر السعيد.كما استعرض الاجتماع خطة عمل تسوير الأراضي الفضاء، والإنفاق في الوكالات والإدارات العامة والبلديات إنجازات، وخطة معالجة التشوه البصري التي تضمنت إصلاح (109,420) متر مربع من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة (803,933) من الورود والأشجار، ومعالجة (124,085) متر من الأرصفة، ومعالجة (2,178) من واجهات المباني والمحلات، وإزالة (16,646) متر من الكتابات المشوهة، وإزالة (570,498) متر مكعب من مخلفات الردم، ومعالجة وضع (44,855) حاوية نظافة، وسحب (1016) سيارة متهالكة، وإزالة (3,727) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح (1361) محول كهرباء، وإزالة (1362) من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية، وإصلاح (1066) لوحة إرشادية، وإزالة (1783) لوحة دعائية مخالفة، وإزالة (1053) من المظلات والهناجر، ومعالجة وضع (1457) من البائعين الجائلين، وإصلاح (58,321) من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإصلاح وتأهيل (894,355) من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة (354) من العناصر المخالفة الغير مضمنة في رخصة البناء.وأكد المهندس الجبير على تكثيف الأعمال الرقابية اليومية على كافة المراكز التجارية والأسواق ومنافذ البيع والمرافق العامة والوجهات البحرية والمتنزهات والساحات البلدية ومتابعة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية، والعمل بالتعليمات الصادرة، لمنع انتشار فيروس كورونا //انتهى//16:26ت م0133

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين الشرقية يستعرض خطة الأمانة لإجازة عيد الفطر السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.