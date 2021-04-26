

إسلام آباد 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

سجلت باكستان 70 حالة وفاة جديدة، و4825 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 800452 إصابة، منها 89219 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17187 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 694046 حالة.

// انتهى //

16:23ت م

0131



إسلام آباد 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسسجلت باكستان 70 حالة وفاة جديدة، و4825 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 800452 إصابة، منها 89219 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17187 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 694046 حالة.// انتهى //16:23ت م0131

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجل 70 حالة وفاة و4825 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.