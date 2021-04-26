السعودية اليوم / مجلس جامعة الجوف يعقد اجتماعه السابع للعام الحالي



سكاكا 14رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

عقد مجلس جامعة الجوف امس جلسته السابعة للعام الجامعي 1442هـ، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، وذلك عبر الاتصال المرئي بحضور أعضاء المجلس والأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.

وافتتح رئيس الجامعة الجلسة بالشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة قرار القيادة بتقديم الاختبارات النهائية مراعاة لمصلحة الطلاب، كما عبر عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس الذين انتهت فترة تكليفهم، مرحباً بالأعضاء الجدد.

ثم ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والموافقة على إنشاء وحدة للتوعية الفكرية بالجامعة، والموافقة على برنامج الماجستير في علوم الذكاء الاصطناعي ، كما تناول المجلس عدداً من الموضوعات الأكاديمية والإدارية التي اتخذ حيالها قراراته وتوصياته.

وفي الختام اعتمد المجلس التقويم الجامعي للعام 1443هـ لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا.

// انتهى //

16:23ت م

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