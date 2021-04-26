السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تُنفذ 113 جولة رقابية على المراكز التجارية



مكة المكرمة ١٤ رمضان ١٤٤٢ الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١م واس

نفَّذت امانة العاصمة المقدسة 113 جولة ميدانية رقابية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ ضمن جهودها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس

كما ازالت الأمانة 13 مبسطاً عشوائياً غير نظامي ، إضافةً إلى ضبط مطعمين مخالفين يفتقران للاشتراطات الصحية وسوء في مستوى النظافة العامة، حيث جرى إغلاق المطعمين في الحال واتخاذ الاجراءات النظامية وفق الضوابط والأنظمة البلدية.

وأكّدت أمانة العاصمة المقدسة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين فيما يخدم الصالح العام والابلاغ عن الملاحظات أو المخالفات البلدية عبر الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات 940

// انتهى //

16:18ت م

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مكة المكرمة ١٤ رمضان ١٤٤٢ الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١م واسنفَّذت امانة العاصمة المقدسة 113 جولة ميدانية رقابية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ ضمن جهودها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ، واستمراراً للحملات التي تنفذها للحد من الممارسات العشوائية وإزالة الظواهر السلبية.كما ازالت الأمانة 13 مبسطاً عشوائياً غير نظامي ، إضافةً إلى ضبط مطعمين مخالفين يفتقران للاشتراطات الصحية وسوء في مستوى النظافة العامة، حيث جرى إغلاق المطعمين في الحال واتخاذ الاجراءات النظامية وفق الضوابط والأنظمة البلدية.وأكّدت أمانة العاصمة المقدسة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين فيما يخدم الصالح العام والابلاغ عن الملاحظات أو المخالفات البلدية عبر الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات 940// انتهى //16:18ت م0127

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