السعودية اليوم / إغلاق 16 منشأة مخالفة بالقطيف خلال أسبوعين



الدمام 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين 3971 زيارة تفتيشية على المنشآت والمحال التجارية والغذائية وسكن العمالة بمحافظة القطيف؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية، وذلك ضمن مبادرة "رمضان آمن".

وأسفرت الزيارات عن إغلاق 16 منشأة مخالفة، لعدم تقيّدها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ الجولات التفتيشية لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق وسكن العمالة، لضبط المخالفات والحدّ منها، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة، لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار فيروس

// انتهى //

16:15ت م

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الدمام 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين 3971 زيارة تفتيشية على المنشآت والمحال التجارية والغذائية وسكن العمالة بمحافظة القطيف؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية، وذلك ضمن مبادرة "رمضان آمن".وأسفرت الزيارات عن إغلاق 16 منشأة مخالفة، لعدم تقيّدها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ الجولات التفتيشية لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق وسكن العمالة، لضبط المخالفات والحدّ منها، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة، لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار فيروس كورونا ، داعية الجميع إلى التعاون والابلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات 940.// انتهى //16:15ت م0125

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