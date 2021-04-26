السعودية اليوم / مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية يقدم أوراق اعتماده للأمين العام



القاهرة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

تسلَم معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أوراق اعتماد المندوب الدائم الجديد للمملكة العربية

وأعرب السفير الجمعة في تصريح له عقب اللقاء عن اعتزازه بالعمل مندوبًا للمملكة في الجامعة العربية وحرصه على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم أواصر التعاون بين الدول الأشقاء، منوهًا بأن المملكة كانت وستظل مع الإجماع العربي في القضايا الإقليمية والدولية.

// انتهى //

16:14ت م

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القاهرة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واستسلَم معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أوراق اعتماد المندوب الدائم الجديد للمملكة العربية السعودية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة ، وذلك خلال استقبال أبو الغيط له بمكتبه بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم.وأعرب السفير الجمعة في تصريح له عقب اللقاء عن اعتزازه بالعمل مندوبًا للمملكة في الجامعة العربية وحرصه على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم أواصر التعاون بين الدول الأشقاء، منوهًا بأن المملكة كانت وستظل مع الإجماع العربي في القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //16:14ت م0123

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