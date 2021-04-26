شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1835 لغمًا حوثيًا جديدًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام " لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2021م من انتزاع 1.835 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 236.864 لغماً،

زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 57 لغما مضادة للأفراد، و962 لغما مضادة للدبابات، و812 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

ونُزع من محافظة عدن 359 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من إزالة 340 لغما مضادا للدبابات، إضافة إلى نزع ذخيرة غير متفجرة و 80 لغما مضادا للدبابات بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، وفي مديرية

الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 3 ذخائر غير متفجرة، و8 ألغام مضادة للدبابات.?كما تم نزع 120 ذخيرة غير متفجرة في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 264 ذخيرة غير متفجرة و 159 لغما مضادا للدبابات في محافظة مأرب، وفي مديرية عين بمحافظة شبوة تم نزع 105 ألغام مضادة للدبابات، وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح فريق "مسام" في نزع 62 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية بيحان تم نزع ذخيرة غير متفجرة، و نزع 50 لغما مضادا للأفراد و 136 لغما مضادا للدبابات في مديرية عسيلان بشبوة.

كما تم في محافظة تعز نزع لغمين مضادين للأفراد وعبوة ناسفة في مديرية الوازعية، إضافة إلى 35 لغما مضادا للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و99 لغمًا مضادًا للدبابات و ذخيرتين غير متفجرة و3 عبوات ناسفة في مديرية ذباب