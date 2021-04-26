الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسي تشاد وإندونيسيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لسيادة الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، في وفاة فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو.

وقال الملك المفدى:” تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد وللشعب التشادي أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وإنا لله وإنا إليه راجعون “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لسيادة الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، في وفاة فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو.

وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ وفاة فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وإنني إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد وللشعب التشادي عن أحر التعازي وبالغ المواساة، لأسأل المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وإنا لله وإنا إليه راجعون “.

الملك سلمان يعزي رئيس إندونيسيا

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.

برقية محمد بن سلمان

أيضا بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب “.

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