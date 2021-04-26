جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن موعد فتح القبول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فتح باب القبول للطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس اعتبارًا من 13-18 يونيو 2021م وذلك للعام الجامعي الجديد 2021-2022 وفق شروط القبول الخاصة بالجامعة.

معايير القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تعتمد الجامعة في معايير القبول على 3 معايير أساسية وهي؛ نسبة الثانوية العامة، واختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي. ويتم ذلك عن طريق احتساب نسب مئوية موزونة لكل منها وإيجاد درجة مركبة يتم بموجبها قبول الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات حسب ما تحدده الجامعة وسوف يتم تحديد توزيع النسب الموزونة للمعايير الثلاثة لاحقًا مع العلم أن النسبة المركبة التي اعتمدتها إدارة الجامعة لعام 2020 هي 91%.

شروط القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

كما تشترط الجامعة أن تنطبق في المتقدمين الشروط التالية:

أن يكون الطالب خريج الثانوية العامة أو الثانوية نظام المقررات أو منهج عالمي (علوم طبيعية) في العام الذي يتم فيه القبول أو العام السابق له.

اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، يحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها في العام الذي يتم فيه القبول أو العامين السابقين له.

اختبار التحصيلي في العام الذي يتم فيه القبول أو العام السابق له.

لم يسبق للطالب الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو أي من كليات المجتمع التابعة للجامعة.

طريقة التسجيل

تعبئة طلب الالتحاق للجامعة عبر الموقع الإلكتروني لإدارة القبول Https://Qabool.Kfupm.Edu.Sa

تقديم الطلبات يكون إلكترونيًا فقط، وعند التسجيل مطلوب فقط بيانات الطالب الأساسية (بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة، رقم جوال الطالب، رقم جوال ولي أمر الطالب، بريد إلكتروني خاص بالطالب)

في حال القبول يجب تأكيد الرغبة في الالتحاق بالجامعة بتعبئة البيانات ورفع المستندات المطلوبة، وذلك بالدخول إلى حسابك Https://Qabool.Kfupm.Edu.Sa

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