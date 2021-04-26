الرياض تسجل 364 إصابة جديدة بـ كورونا وحالات التعافي 1047 حالة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بعد تسجيل 958 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 1047 حالة تعافٍ.

توزيع حالات الإصابة الجديدة

وسجلت الرياض 364 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 234، والشرقية 145، وعسير 47، والمدينة المنورة 37.

بينما سجلت القصيم 29 حالة، وجازان 28، وتبوك 20، وحائل 19، والحدود الشمالية 10، نجران 10،و الجوف 8 ، والباحة 7 حالات.

إجمالي الحالات النشطة والحرجة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 413174 بعد تسجل 958 إصابة جديدة، وإجمالي حالات التعافي 396604.

يأتي ذلك فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 6913، والحالات النشطة 9657 والحالات الحرجة 1290.



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