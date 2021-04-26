رئيس لبنان: متمسكون بعلاقاتنا مع السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365- متابعة

قالت السلطات في لبنان، اليوم الاثنين، إنها متمسكة بأفضل العلاقات مع السعودية مع العمل على التشديد في مكافحة تهريب المخدرات، معربة عن أملها بأن تعيد المملكة النظر في حظر استيراد الخضراوات والفاكهة اللبنانية.

وناقشت الحكومة اللبنانية هذا الملف في لقاء عقد في بعبدا قائلة إنها طلبت من النيابة متابعة التحقيقات المتعلقة بتهريب المخدرات إلى السعودية، وقد كلف رئيس الجمهورية، ميشال عون، وزير الداخلية بالتنسيق مع السعوديين للكشف عن مهربي المخدرات والحيلولة دون تكرار أي عمليات التهريب.

وكان عون أعلن في مستهل الاجتماع أنه طلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، مؤكدًا على أن التهريب بكافة أنواعه وبأي شكل من الأشكال يضر بالبلاد وحظر السعودية لمنتجات لبنان خير دليل على ذلك.

كما شدد على حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.

دياب: لا نقبل بأذية السعودية

وفي السياق ذاته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إن الدولة واللبنانيين، لا يقبلون أي أذى للسعوديين، متابعًا: ونحن حريصون على أفضل العلاقات.

وأضاف: نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين.

حظر المنتجات اللبنانية

وكانت السعودية أعلنت الجمعة الماضية حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من أمس الأحد، وذلك بعد ضبط مخدرات بلغت 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان إلى المملكة في شحنة من فواكه الرمان.



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