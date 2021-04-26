السعودية | “الصحة” تُسجل 13 وفاة و958 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

سجلت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 958 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 413174 حالة.

وبينت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6913 حالة وفاة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 1047 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 396604 حالة، لافتة إلى أن هناك 9657 حالة نشطة حالياً، من بينها 1290 حالة حرجة.