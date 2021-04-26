شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على عسير حتى الساعة 10 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير - بمشيئة الله - يتضمن أمطارا رعدية من متوسطة إلى غزيرة , تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد والسيول ، على مدينة أبها وضواحيها, ومحافظات أحد رفيدة - الحرجة - المجاردة - النماص - بارق - بلقرن - تنومة - خميس مشيط - رجال ألمع - سراة عبيدة - ظهران الجنوب – محايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.