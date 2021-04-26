النساء والولادة بـ سعود الطبية: التعامل مع 156 حالة مصابة بـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى النساء والولادة عن التعامل مع 156 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد ، تضمنت حالات ولادة وأورام ، وذلك من بدء الجائحة حتى الآن.

3 آلاف حالة طوارئ

وأوضحت مدير المستشفى د.عفاف التويجري أن المستشفى شهد خلال الربع الأول من عام 2021 معاينة أكثر من 3 آلاف حالة في طوارئ النساء والولادة، في حين تم تقديم الرعاية الطبية الطارئة لـ 13 حالة إنقاذ حياة ، كما جرى تنويم نحو 1589 مريضة.

العمليات الجراحية والولادة

وأشارت د.التويجري إلى أن المستشفى شهد 1285 حالة ولادة من بينها 660 مولود من الذكور يقابله من الإناث 625 مولودة ، كما بلغ عدد العمليات الجراحية 741، كما تم إجراء 26 عملية مشيمة متقدمة تحت إشراف فريق طبي متخصص.

واختتمت د. التويجري تصريحها منوهة بأن المستشفى قدم الرعاية الطبية لحوالي 6647 في عيادات أمراض النساء والولادة خلال هذه الفترة.

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