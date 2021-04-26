دعم توظيف 25 ألف سعودي وسعودية للعمل في 7930 منشأة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المرصد الوطني للعمل، عن دعم توظيف أكثر من 25 ألف شاب وشابة التحقوا للعمل في 7930 منشأة في القطاع الخاص وذلك في شهر مارس الماضي (2021) من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية.

وأبان الصندوق، أن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف للفترة ذاتها بلغ 10353 يمثلون ما نسبته (41%) بينما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 14820 يمثلون نسبة (59%).

الرياض في الصدارة

وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة الـ 13 في أعداد من تم توظيفهم في شهر مارس بواقع 8072 موظفاً وموظفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5545 موظفاً، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثاً بنحو 4442، وتوزعت الأعداد الأخرى لمن تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص على بقية مناطق المملكة.

ويأتي تنامي أعداد من تم توظيفهم في شهر مارس (2021) مقارنة للفترة ذاتها من الأعوام السابقة، نتيجة لاستراتيجية الصندوق الجديدة التي أطلقها مؤخرا، وكذلك تكامل الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية من الجنسين، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل.

مبادرات وبرامج هدف

ويقدم “هدف” مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب).

وفي هذا السياق أكد الصندوق حرصه واستمراره على دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل تماشياً مع رؤية المملكة 2030.



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