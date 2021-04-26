صندوق التنمية الزراعية: حجم الإقراض تضاعف منذ إطلاق رؤية 2030

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

كشف صندوق التنمية الزراعية، أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق ضمن رؤية المملكة 2030 بعد مرور 5 سنوات منذ إطلاقها.

أهم الإنجازات خلال الـ 5 أعوام

وأوضح الصندوق، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنه من ضمن الإنجازات العظيمة زيادة حجم الإقراض من 455 مليون ريال عام 2016، إلى نحو 3.7 مليار ريال عام 2020، بزيادة نسبتها 174%.

المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي

وأشار الصندوق إلى أن إنجازاته ضمن رؤية المملكة 2030، تشمل أيضاً المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي لبعض القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى دعم استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي، إطلاق برنامج الاستثمار الغذائي في الخارج، إطلاق ٢١ خدمة إلكترونية جديدة، إطلاق ٨ منتجات ائتمانية جديدة، إطلاق البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، مبادرات كورونا، التوازن المالي، الاستثمار.

شارك الخبر