الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متى يمكن للمحصن مخالطة من تلقوا اللقاح دون كمامة؟ الصحة تجيب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أن مستكملي التحصينات يمكنهم مخالطة بعضهم دون الحاجة لارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد الجسدي، ولكن ينبغي لهم الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية عند مخالطة الآخرين من غير مستكملي التحصينات أو عند وجودهم في الأماكن العامة.

استكمال عملية التحصين

وبينت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن مستكملي التحصينات هم الأشخاص الذين أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الثانية للقاح معتمد ذي جرعتين، أو أمضوا أسبوعاً واحداً للقاح معتمد ذي جرعة واحدة، أو أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الأولى للقاح ذي جرعتين ولديهم إصابة سابقة مثبتة.

وأشارت الوزارة إلى أن مستكملي التحصينات ليس إلزاماً عليهم إجراء فحص مخبري عند مخالطة حالة مصابة، إلا في حالة ظهور أعراض مشابهة لفيروس كورونا.

مستجدات كورونا في المملكة

يذكر أن الصحة⁩ أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل 953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1028) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (395,557) حالة ولله الحمد.

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