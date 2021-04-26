صحة جدة تطلق خدمة العيادات عن بعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365_الرياض

كشفت صحة جدة عن إطلاق خدمة العيادات عن بُعد، وهي خدمة توفرها الوزارة وذلك حرصاً على تيسير الخدمات للمستفيدين وتسهيل حصولهم على الرعاية المطلوبة، والحفاظ على خصوصية المرضى.

خدمة العيادات عن بعد

وأوضحت صحة جدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن خدمة العيادات عن بُعد تقوم بربط المريض بالطبيب عن طريق منصتي (أناة) و(صحتي)؛ لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد، على الرغم من البعد الجغرافي، والتي تهدف إلى تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة؛ حيث تسعى الوزارة من وراء هذه الخدمة إلى الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض، من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية. وتشمل أيضاً عيادات الأطفال.



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