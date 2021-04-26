شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر بالرياض يتلقى أكثر من 230 الف مكالمة خلال الربع الأول من عام 2021م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

تلقت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض 231994 مكالمة خلال الربع الأول من عام 2021م تم أنشاء منه 51893 بلاغ تم انشاءه ومباشرته، و457 بلاغ عبر تطبيق أسعفني التابع للهيئة.

وبلغ عدد الحالات التي مباشرتها خلال الربع الأول أكثر من 48190 حالة منها 35679 حالة مرضية و12556 حوادث، حيث نقل الفرق الاسعافية المباشرة خلال هذه الفترة 22370 حالة للمستشفيات والمراكز القريبة من الحالة أو الي تتناسب مع نوع الإصابة والمرض للحالة المنقولة فيمام تم معالجة 24745 حالة في الموقع ولا تستدعي النقل للمستشفى أو رفض الحالة أو ذويه للنقل، وبلغ اجمالي الوفيات 1075 وفاة.

وقد بلغ زمن الاستجابة من تلقى البلاغ حتى وصول الفرق الاسعافية للموقع 00.12.39 ، وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة اقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم اثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول أضافة عدم ملاحقة سيارات الأسعاف اثناء النقل والمباشرة للحالات الاسعافية الطارئة.