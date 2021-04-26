شكرا لمتابعة خبر عن أمين الشرقية يستعرض خطة الأمانة لإجازة عيد الفطر ويوجه بمضاعفة الأداء الرقابي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

استعرض معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، خطة الأمانة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من قبل الإدارات والبلديات كافة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف أعمال الجانب الرقابي، وأهمية حث العاملين على رفع الأداء في الأعمال الرقابية اليومية، خلال هذا الشهر المبارك، على المراكز التجارية والأسواق ومنافذ البيع، والتي يكثر عليها الطلب خلال رمضان وعيد الفطر المبارك، بزيادة أعداد الزيارات للمراقبين ومضاعفة أداء المراقبين مع التقييم الدائم لهم، وتحفيز المتميزين والمجتهدين منهم، كما أكد على متابعة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية، والعمل بالتعليمات والبروتوكلات الصادرة، لمنع انتشار فيروس كورونا ، نظرا لما تحتاجه هذه الفترة من تركيز أكثر، وخاصة فيما يتعلق أيضا بالواجهات البحرية والشواطئ والحدائق والساحات البلدية والمتنزهات، بتطبيق كافة البروتوكولات الخاصة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترأس معاليه الاجتماع المرئي الدوري للوكلاء ورؤساء البلديات، اليوم الاثنين 14/9/1442هـ، بقاعة الاجتماعات بالأمانة، والذي يهدف الى مناقشة خطة الأمانة والبلديات، وعرض إنجازات وخطة معالجة التشوه البصري، ومستهدفات الأمانة في رفع كفاءة الأنفاق، والتركيز على العناصر الهامة لتنفيذها حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

وفي بداية الاجتماع استعرض معاليه جهود الأمانة في معالجة مظاهر التشوه البصري، والتي جاء ضمنها إصلاح (109,420) متر مربع من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة (803,933) من الورود والأشجار، ومعالجة (124,085) متر من الأرصفة، ومعالجة (2,178) من واجهات المباني والمحلات، وإزالة (16,646) متر من الكتابات المشوهة، وإزالة (570,498) متر مكعب من مخلفات الردم، ومعالجة وضع (44,855) حاوية نظافة، وإزالة (1016) سيارة متهالكة، وإزالة (3,727) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح (1361) محول كهرباء، وإزالة (1362) من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية، وإصلاح (1066) لوحة إرشادية، وإزالة (1783) لوحة دعائية مخالفة، وإزالة (1053) من المظلات والهناجر، ومعالجة وضع (1457) من البائعين الجائلين، وإصلاح (58,321) من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإصلاح وتأهيل (894,355) من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة (354) من العناصر المخالفة الغير مضمنة في رخصة البناء من (مداخن التهوية، دكتات، التكييف، وغيرها).

كما استعرض معاليه خطة تسوير الأراضي الفضاء حسب تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، حيث ستقوم الأمانة ضمن آلية الإعلان عن الأرض - بمشيئة الله - بوضع لوحة إعلانية على الأرض المستهدفة تلزم المالك بمراجعة البلدية، ويلزم التسوير خلال 6 أشهر من تاريخ الإعلان عن الأرض، ويتم التسوير وفقا للنماذج المعتمدة مع امكانية دراسة مقترحات مالك الأرض.

بعدها استعرض معالي الأمين مستهدفات أمانة المنطقة الشرقية في تعزيز كفاءة الإنفاق، والتي تشمل الوكالات والإدارات العامة والبلديات، وهو برنامج مبني على تقييم وتعزيز مستوى جاهزية الجهات، ويهدف لأن تكون كفاءة الإنفاق ضمن الأولويات الاستراتيجية للجهة، وتمكين الجهات من معرفة فرص تعزيز ركائز كفاءة الإنفاق، والتكامل بين مختلف الجهات.

واختتم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بالشكر لكافة الادارات والبلديات في الأمانة على بذلوه من جهود في المجال الرقابي والمتابعة الميدانية، إضافة الى أعمال القطاع البلدي المختلفة، مهيبا بالجميع بمضاعفة الجهود ورفع وتيرة الأعمال خاصة مع اقتراب اجازة عيد الفطر المبارك، والتي تتطلب منا جميعا رقع أداء الأعمال اليومية الميدانية والتشديد على المخالفين وكذلك تكثيف الجانب التوعوي لتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعاون مع كافة الجهات المعنية في الحملات المشتركة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها كافة الجهات المشاركة.