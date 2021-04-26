شكرا لمتابعة خبر عن لبنان: نحن مع السعودية في محاربة شبكات التهريب ولا نقبل أي أذى لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسان دياب، إلى أن لبنان لا تقبل بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، وذلك تعليقاً على قرار منع دخول الخضروات والفواكه القادمة من لبنان بسبب عمليات التهريب الكبيرة التي تستهدف المملكة.

وقال رئيس الحكومة، نحن حريصون على أفضل العلاقات، وبالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين.

جاء ذلك في مستهل الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين مع الحكومة لبحث ملابسات قرار منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية ومعالجة تداعياته.