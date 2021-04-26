شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 4 شاحنات طبية لمستشفيات تعز اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وصلت 4 شاحنات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى مستشفيات مدينة تعز اليمنية، وذلك للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" .

وذكر تقرير لقناة "الإخبارية" أن هذه الشحنات حملت أكثر من 30 ألف طنًا من المواد الطبية لمكافحة انتشار الوباء.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه المساعدات تأتي استمرارًا لدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لوزارة الصحة اليمنية، ومساهمة منه لدعم القطاع الصحي في اليمن؛ حيث ستساعد هذه المواد الطبية في نقص الحاصل في الأدوية بمستشفيات مدينة تعز.