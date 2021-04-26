شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: لا مفر من كورونا إلا بأخذ اللقاح والآثار الجانبية طبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور فهد الزامل استشاري أمراض معدية، اليوم الاثنين، أنه لا مفر من فيروس كورونا إلا بأخذ اللقاح والآثار الجانبية أمر طبيعي، داعيًا إلى تجنب الشائعات.

وقال فهد الزامل، خلال مشاركته مع برنامج "اليوم" عبر شاشة قناة "الإخبارية"، أنه لا مفر من كورونا إلا بأخذ اللقاح، والسبب أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي أدوية قد ثبت أنها تعالج هذا الفيروس.

وأوضح استشاري الأمراض المعدية، أن كل اللقاحات لديها آثار جانبية وتؤثر بطريقة أو بأخرى على متلقي التطعيم وهو أمر طبيعي، مؤكدًا على ضرورة أخذ المعلومات من الجهات الرسمية وتجنب الشائعات.