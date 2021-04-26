ضُبط بحوزتهم 21 بطاقة بنكية.. شرطة المدينة تقبض على عصابة التحايل على العمالة الوافدة

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، من ضبط مواطن و(3) مخالفين لأمن الحدود تورطوا في سلب العمالة الوافدة عن طريق تبديل بطاقاتهم البنكية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في النشل وتحايلهم على العمالة، بادعاء مساعدتهم للتعرف على أرقامهم السرية لبطاقاتهم البنكية، ومن ثم تبديل البطاقات بأخرى، وعثر بحوزتهم على (21) بطاقة لبنوك محلية، وقدرت قيمة المشتريات من بطاقات المجني عليهم بمبلغ (48,500) ريال.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العام.

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