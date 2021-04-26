أمين جدة يدشن حملة «ممتثل» لتعزيز سلوك القدوة

دشن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وبحضور المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وممثلين من الشؤون الصحية وشرطة جدة، مبادرة «ممتثل» في مجمعي «العرب والردسي مول» على نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام وامتثال الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونفذ أمين جدة عقب التدشين جولة ميدانية على المنشآت التجارية بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، وذلك ضمن فعاليات الحملة لتعزيز سلوك الامتثال، كما تخلل البرنامج عرض فيلم توعوي عن حملة «ممتثل» في قاعة السينما، وجرى تكريم الجهات والضيوف والمتطوعين بجانب التقاط الصور التذكارية، كما ستنطلق الحملة مساء اليوم في الياسمين مول لإيصال رسالتها التوعوية.

وتعمل أمانة جدة بمشاركة الجهات المعنية من خلال مبادرة «ممتثل» على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.

وتأتي حملة «ممتثل» في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وستتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.