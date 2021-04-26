خلال 5 سنوات.. «تحلية» تحقق رقمًا قياسيًا بإنتاج 5.9 مليون م3 من المياه المحلاة يوميًا

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه خلال 5 سنوات ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، أصبحت «التحلية» الأعلى إنتاجًا للمياه المحلاة في العالم، وحققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق في الإنتاج بلغ (5.9 مليون م3) من المياه المحلاة يومياً، وزادت عدد منظومات الإنتاج إلى (32) منظومة بكوادر سعودية.

وذكرت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة- عبر تويتر-: «خمسة أعوام مزدهرة بالطموحات والإنجازات، أرقامٌ وأفعال وصناعة نوعية للريادة والمستقبل، بتنافسية عالية مضينا فيها على خُطى الرؤية، نسابق المستقبل حيث الحياة، بهمة طوقتنا بها قيادتنا الرشيدة، وعزيمةٍ نستلهمها من وطنٍ عظيم».

من جانبه، قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عبدالله بن ابراهيم العبدالكريم- عبر تويتر- إن رؤية المملكة 2030، هي رؤية طموحة ألهمت العالم، تمكنت فيها بلادنا من إحداث التغيير والمبادرة بقيادة التطوير والتنمية.

وتابع قائلا «قيادة عظيمة سخرت كل الجهد لتكون مملكتنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم، وتمكنت من ذلك رغم الأزمات التي تأثرت بها كل الدول».

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