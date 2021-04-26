يذاع مساء اليوم.. لقاء خاص مع ولي العهد بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية المملكة 2030

في الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030، يذاع لقاء خاص مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، في الساعة الـ 11 مساءً.

وأوضحت قناة «روتانا خليجية»- عبر تويتر- أن اللقاء سوف يذاع عبر عدة قنوات فضائية، منها «روتانا خليحية- الرسالة- روتانا إف إم - LBC ».

من جانبه، أوضح حساب «رؤية السعودية 2030»- عبر تويتر- أنه منذ بداية الرؤية وحتى الآن نعيش عهداً نرى فيه طموحنا يتحقق كل يوم، نلامس التحول من حولنا، ولا حدود لتطلعاتنا المستقبلية، نحن نعيش اليوم وكل يوم برؤية السعودية 2030 هنيئًا لنا كل هذا الفخر والتقدّم.

اقرأ أيضا:

الأمير ريما بنت بندر: تمكين المرأة السعودية جعلها تحصل على أجرٍ متساوٍ للرجل