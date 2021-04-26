الصحة: لا تأثير للمضادات الحيوية على نتيجة فحص كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن المضادات الحيوية لا تؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا، مشيرة إلى أن لقاح كورونا يوفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الشأن، أن «المضادات الحيوية لا تؤثر على نتيجة فحص كورونا الجديد.. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل تناول مضاد حيوي يؤثر على نتيجة فحص كورونا؟.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أن لقاح كورونا يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أن الشخص المحصن لا ينقل الفيروس لغيره، لذا يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم.

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