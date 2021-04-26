اخبار السعوديه

هيئة حقوق الإنسان توضّح إنجازات المملكة تحقيقًا لرؤية 2030

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - في مختلف المجالات..

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة العربية تمر بمرحلة تحول تاريخية في مختلف المجالات والقطاعات؛ حيث تم بناء الأسس وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات الهيكلية وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي علي موقع «تويتر» أن المملكة قامت بمجموعة من الإصلاحات تتمثل في:

- رفع فاعلية الأداء الحكومي والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

- تنويع الاقتصاد الوطني وخلق العديد من فرص العمل ،وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الترفيه والسياحة والتعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية والانفتاح علي العالم.

- رفع مستوي جودة الحياة للسكان؛ مثل جودة الخدمات الصحية وفرص التملك في قطاع الإسكان وتمكين المرأة وتوفير خيارات للترفيه وإبراز الموروث الثقافي وتعزيز الاستدامة البيئية.

اقرأ أيضًا:

يذاع مساء اليوم.. لقاء خاص مع ولي العهد بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية المملكة 2030

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا