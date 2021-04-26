هيئة حقوق الإنسان توضّح إنجازات المملكة تحقيقًا لرؤية 2030

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تحول تاريخية في مختلف المجالات والقطاعات؛ حيث تم بناء الأسس وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات الهيكلية وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي علي موقع «تويتر» أن المملكة قامت بمجموعة من الإصلاحات تتمثل في:

- رفع فاعلية الأداء الحكومي والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

- تنويع الاقتصاد الوطني وخلق العديد من فرص العمل ،وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الترفيه والسياحة والتعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية والانفتاح علي العالم.

- رفع مستوي جودة الحياة للسكان؛ مثل جودة الخدمات الصحية وفرص التملك في قطاع الإسكان وتمكين المرأة وتوفير خيارات للترفيه وإبراز الموروث الثقافي وتعزيز الاستدامة البيئية.

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