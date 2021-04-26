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القيادة تهنئ رئيس سيراليون بذكرى استقلال بلاده

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الرياض - محمد عبدالله - عبر برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، الى الرئيس جوليوس مادا بيون رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، الى رئيس جمهورية سيراليون، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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