القيادة تهنئ رئيس سيراليون بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، الى الرئيس جوليوس مادا بيون رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، الى رئيس جمهورية سيراليون، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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