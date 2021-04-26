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«صندق التنمية الزراعية» يعدِّد إنجازاته ضمن رؤية المملكة 2030

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الرياض - محمد عبدالله - زيادة حجم الإقراض لـ3.7 مليار ريال بنسبة 174%

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه خلال 5 سنوات ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، توسع صندوق التنمية الزراعية في زيادة حجم الإقراض بأكثر من 3.7 مليار بنسبة بلغت 174%.  

وذكر الصندوق- عبر تويتر- أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق ضمن رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها، والتي شملت التالي:

أولًا: التوسع في مجال الإقراض زيادة حجم الإقراض من (455) مليون ريال عام 2016م، إلى أكثر من (3.7) مليار ريال عام 2020م، بنسبة زيادة بلغت (174%).

ثانيًا: مساهمة الصندوق في تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي البعض القطاعات الرئيسة  (تمويل مشاريع الدواجن 1880 مليون ريال- تمويل مشاريع البيوت المحمية مليار ريال- تمويل مشاريع الاستزراع السمكي 566 مليون ريال).

ثالثًا: دعم استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي الموافقة على قروض لدعم الاستيراد للأمن الغذائي بقيمة 1470 مليون ريال في عام 2020م.

رابعًا: إطلاق برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج مول الصندوق 3 مشاريع للاستثمار الزراعي في الخارج بقيمة إجمالية بلغت 925 مليون ريال.

خامسًا: إطلاق 21 خدمة إلكترونية جديدة.

سادسًا: إطلاق 8 منتجات ائتمانية جديدة

سابعًا: إطلاق البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة تخصيص 3 مليارات ريال.

ثامنًا: مبادرات ، والتي تضمنت إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا بقيمة إجمالية بلغت (2450) مليون ريال.

تاسعًا: التوازن المالي، حيث تم تحقيق التوازن المالي مقارنة بعجز في الميزانية للسنة الأساس عام (2015م) بمقدار (568) مليون ريال.

عاشرًا: الاستثمار، حيث ارتفعت العوائد الاستثمارية من 153 مليون ريال في 2015م إلى 597 مليون في 2019م.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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