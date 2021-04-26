«حساب المواطن» يوضح خطوات حذف الإفصاح عن دخل التابع

أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات حذف الإفصاح عن الدخل الخاص بالتابع، في حساب المستفيد الرئيس (رب الأسرة).

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنانمج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «حال طرأ أي تغيير في البيانات، يجب عليك تعديل الحالة الوظيفية أولًا من أيقونة (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) إلى (لا توجد وظيفة) وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على (حفظ)».

من جهة أخرى، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لرب الأسرة إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ)، من خلال الرابط التالي:

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