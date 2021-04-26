دوريات المجاهدين بجازان تضبط 24 كجم من مخدر الحشيش

تمكنت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان، من ضبط أكثر من ٢٤ كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مع مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان،عبر تويتر، إن دوريات المساندة والمهمات التابعة لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تمكنت من القبض على مخالفَيْن اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثاني من العمر.

وأضاف ـنه عثر بحوزتهما على (24.460) كجم من مادة الحشيش المخدر، وجرى تسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

اقرأ أيضًا:

ضبط مروج مخدرات بحوزته 92 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان