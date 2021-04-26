إنجازات رؤية المملكة 2030.. استرداد 247 مليار ريال لخزينة الدولة وتوظيف 422 ألف مواطن

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أبرز الانجازات المتحققة لرؤية المملكة 2030 بعد مرور 5 سنوات على إطلاقها في عام 2016.

وكشف المجلس ما تحقق على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك باسترداد الخزينة العامة للدولة 247 مليار ريال من تسويات مكافحة الفساد في الأعوام الثلاثة الماضية، وفقًا لبيان صادر عن موقع رؤية المملكة 2030.

ولفت مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى أن تلك المبالغ تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى استرداد أصول غير نقدية بعشرات المليارات نُقلت إلى وزارة المالية.

وأكد المجلس، أن الأعوام الخمسة الماضية رسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، مشيرا إلى ارتفاع نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82%، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59%.

كما أوضح المجلس أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 قبل 5 أعوام جرى إطلاق وتوقيع اتفاقيات توطين مع الجهات الإشرافية المختلفة بهدف رفع نسب التوطين في القطاعات، وتحقق نتيجة هذه الاتفاقيات توظيف ما يزيد عن 422 ألف مواطن ومواطنه منذ بداية 2019م.

وخلال خمس سنوات، ركزت رؤية المملكة 2030 على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.

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