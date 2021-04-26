بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح كيفية أداء الزكاة عن الراتب

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور الشيخ سعد الخثلان، كيفية إخراج زكاة الراتب.

وقال الشيخ الخثلان- عبر تويتر- أنه إذا كان الراتب يتم صرفه دون ادخار شيء منه فلا زكاة عليه، أما إذا كان يتم الإدخار منه وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فيجب أن يزكيه.

وأشار الشيخ الخثلان إلى أنه يمكن معرفة ما تم صرفه وادخاره من الراتب عن طريق عدة طرق، منها: طلب كشف حساب بنكي للراتب لعام كامل، ويتم النظر إلى أقل رصيد والزكاة عنه، أو اتخاذ تاريخ معين في السنة مثل منتصف شهر رمضان ويزكي عن جميع الرصيد الموجود لديه.

💥 كيفية إخراج زكاة الراتب الشهري#سعد_الخثلان #رمضان #الزكاة #رمضان_مبارك https://t.co/9Coltiw7Z9 pic.twitter.com/i6lSQNRyrZ — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) April 26, 2021

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك اللسان