شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: مستكملي التحصينات يمكنهم مخالطة بعضهم دون الحاجة لارتداء الكمامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن مستكملي التحصينات يمكنهم مخالطة بعضهم دون الحاجة لارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد الجسدي، ولكن ينبغي لهم الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية عند مخالطة الآخرين من غير مستكملي التحصينات.

وذكرت الوزارة، أن مستكملي التحصينات هم الأشخاص الذين أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الثانية للقاح معتمد ذي جرعتين، أو أمضوا أسبوعاً واحداً للقاح معتمد ذي جرعة واحدة، أو أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الأولى للقاح ذي جرعتين ولديهم إصابة سابقة مثبتة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مستكملي التحصينات ليس إلزاماً عليهم إجراء فحص مخبري عند مخالطة حالة مصابة، إلا في حالة ظهور أعراض مشابهة لفيروس كورونا.