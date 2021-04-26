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حقوق الإنسان توضح الحقوق الأخلاقية للعامل لدى صاحب العمل

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان على اتباع مبدأ المساواه بين العاملين بطريقة نزيهة ودون تمييز ضمن حقوق العامل المتعلقة بأخلاقيات العمل .

كما أكدت على الحقوق التالية :

1- توفير فرص التدريب المناسبة لتحسين فرص تطوير العامل

2- إعطاء فرص للنقاش وحرية الرأي .

3- كفالة حق العامل بالتظلم أو الشكوى .

4- معاملة العمال بعدالة وإنصاف .

5- تشجيع روح المبادرة والإبتكار .

6- توفير بيئة مناسبة ومحفزة .

7- عدم إستغلال المعلومات الشخصية .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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