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شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان توضح الحقوق الأخلاقية للعامل لدى صاحب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكدت هيئة حقوق الإنسان على اتباع مبدأ المساواه بين العاملين بطريقة نزيهة ودون تمييز ضمن حقوق العامل المتعلقة بأخلاقيات العمل .
كما أكدت على الحقوق التالية :
1- توفير فرص التدريب المناسبة لتحسين فرص تطوير العامل
2- إعطاء فرص للنقاش وحرية الرأي .
3- كفالة حق العامل بالتظلم أو الشكوى .
4- معاملة العمال بعدالة وإنصاف .
5- تشجيع روح المبادرة والإبتكار .
6- توفير بيئة مناسبة ومحفزة .
7- عدم إستغلال المعلومات الشخصية .