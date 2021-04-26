غداً.. مقابلة خاصة مع ولي العهد في الـ 11 مساءً بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030

︎ :

.



تجرى غداً (الثلاثاء) مقابلة تلفزيونية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وسيجري المقابلة الإعلامي عبدالله المديفير، وستبث في تمام الساعة الـ 11 مساءً على التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية.

جدير بالذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد، استعرض أبرز الإنجازات المتحققة لرؤية 2030 بعد مرور 5 سنوات على إطلاقها، كما استعرض ملامح المرحلة التالية من تحقيق الرؤية.

Source akhbaar24.argaam

