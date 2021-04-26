- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
︎ :
.
تجرى غداً (الثلاثاء) مقابلة تلفزيونية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.
وسيجري المقابلة الإعلامي عبدالله المديفير، وستبث في تمام الساعة الـ 11 مساءً على التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية.
جدير بالذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد، استعرض أبرز الإنجازات المتحققة لرؤية 2030 بعد مرور 5 سنوات على إطلاقها، كما استعرض ملامح المرحلة التالية من تحقيق الرؤية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. مقابلة خاصة مع ولي العهد في الـ 11 مساءً بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.