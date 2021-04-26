سقوط لوحة إعلانية كبيرة جراء رياح شديدة في محايل عسير (صور)

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شهدت محافظة محايل عسير، أمس (الأحد)، رياحاً شديدة وهطول أمطار غزيرة تسببت في سقوط لوحة إعلانات، إلى جانب تساقط بعض الأشجار.

وأظهرت صور بحسب “سبق” مدى تأثر الطريق بالعاصفة الشديدة، حيث سقطت لوحة إعلانية كبيرة غطت جزأين من اتجاهي طريق مدخل محايل الشرقي والحزام الدائري.

كما أظهرت مباشرة رجال المرور للحادثة لتسهيل حركة المرور للسائقين، حيث لم تسجل أي إصابات جراء ذلك.

Source akhbaar24.argaam

